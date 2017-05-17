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Ростовский областной суд не будет организовывать видеоконференцию Януковича

Происшествия
17 мая, 20:37 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В пресс-службе суда заявили, что не был соблюден порядок обращения

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Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Станислав Красильников/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ростовский областной суд не будет в четверг, 18 мая, организовывать видеосвязь для участия бывшего президента Украины Виктора Януковича в заседании Оболонского райсуда Киева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Ростовский областной суд не будет организовывать видеосвязь, поскольку был не соблюден порядок обращения", - сказали в суде, пояснив, что если соответствующее обращение районного суда Киева об оказании международной правовой помощи поступит, то оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Собеседник также подчеркнул, что Ростовский областной суд не получал официального запроса от украинских властей об организации видеосвязи для участия бывшего президента Украины.

Накануне Минюст РФ сообщил ТАСС, что ведомство не получало от украинской стороны обращение об организации видеосвязи с судом в Киеве для допроса Януковича.

Защита экс-президента 15 мая направила обращение в Министерство юстиции РФ и Ростовский областной суд с просьбой организовать видеоконференцию. Как пояснил ранее ТАСС адвокат Виталий Сердюк, обращение было направлено в РФ для того, чтобы участие Януковича в заседании было организовано в соответствии с украинским законодательством.

При этом Сердюк отметил, что ответ из Ростовского суда о том, что "каких-либо проблем для организации (видеоконференции - прим. ТАСС) нет", защита получила, остается только "в порядке Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам получить запрос от украинской стороны".

В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению Януковича в госизмене. Было рассмотрено несколько ходатайств, в частности суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе по видеосвязи. Заседание назначено на 18 мая.

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