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Число пострадавших при взрыве газа в Волгограде выросло до 12 человек

Происшествия
17 мая, 20:44 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Медики диагностировали у обратившейся в больницу женщины сотрясение мозга

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ВОЛГОГРАД, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Волгограде увеличилось с 11 до 12 человек.

Об этом ТАСС сообщили в областном комитете здравоохранения (облздраве).

"Ранее сообщалось об 11 травмированных и раненых, из которых 10 находится в больницах, один ранее был выписан. Сегодня в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 7 обратилась еще одна пострадавшая с жалобами на головную боль, медики диагностировали у женщины сотрясение головного мозга. Таким образом, количество пострадавших в ЧП с взрывом газа в жилом доме увеличилось до 12 человек", - сказала представитель облздрава.

Она уточнила, что сейчас в больницах находятся 11 человек, из них девять - в областной клинической больнице скорой медицинской помощи №7, двое - в клинической больнице скорой помощи № 25. Детей среди пострадавших нет.

"Двое пациентов по-прежнему в тяжелом состоянии и находятся в реанимации, однако отрицательная динамика отсутствует. Состояние еще одного тяжелораненого улучшилось, он переведен из реанимации в обычную палату", - пояснила представитель ведомства.

Взрыв газа в жилом доме произошел 16 мая. В результате обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждены 16 квартир из 45. По данным местных властей, погибли четыре человека. Из дома были эвакуированы 40 человек.

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