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Фигурирующий в деле Захарченко генерал-майор полиции Лаушкин уволен

Происшествия
17 мая, 20:46 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Начальник Управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, чье имя фигурирует в уголовном деле полковника Дмитрия Захарченко, уволен.

"Данный генерал уволен. Отношения к Росгвардии не имеет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

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