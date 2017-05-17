Фигурирующий в деле Захарченко генерал-майор полиции Лаушкин уволен

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Начальник Управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, чье имя фигурирует в уголовном деле полковника Дмитрия Захарченко, уволен.

"Данный генерал уволен. Отношения к Росгвардии не имеет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.