Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала солиста рок-группы "Би-2" Леву с марихуаной во время футбольного матча "Спартак" - "Терек" на стадионе "Открытие Арена".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, "в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" - "Терек" задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота". По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным информированного источника, задержанный - солист рок-группы "Би-2" Егор Бортник, известный как Лева Би-2. По словам источника, по предварительным данным, у него был изъят пакетик с марихуаной.