Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала солиста рок-группы "Би-2" Леву с марихуаной во время футбольного матча "Спартак" - "Терек" на стадионе "Открытие Арена".
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, "в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" - "Терек" задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота". По данному факту проводится доследственная проверка.
По данным информированного источника, задержанный - солист рок-группы "Би-2" Егор Бортник, известный как Лева Би-2. По словам источника, по предварительным данным, у него был изъят пакетик с марихуаной.