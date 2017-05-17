Роспотребнадзор обнаружил превышение содержания сероводорода на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Роспотребнабнадзор после проверки проб воздуха, взятых в четырех районах на юго-востоке Москвы, подтвердил превышение содержания сероводорода.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Сегодня с 11:00 мск до 12:30 мск филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО города Москвы отобраны пробы атмосферного воздуха (с последующим его исследованием на содержание сероводорода) в девяти точках в районах Капотня, Некрасовка, Кузьминки, Печатники. По результатам лабораторных исследований превышения ПДК до 8,5 раза обнаружены по двум из девяти адресов", - отмечается в сообщении.
В отношении предприятий, в зоне влияния которых обнаружено загрязнение атмосферного воздуха 16 и 17 мая, проводятся административные расследования.
"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы с 13:00 мск превышения нормативных значений сероводорода в городе не фиксируются, качество атмосферного воздуха отвечает нормативам", - отмечается в сообщении.
Ранее Мосэкомониторинг сообщил о 51-кратном превышении содержании сероводорода в районе Капотня. В МЧС сообщили, что датчики автоматических станций в этом районе были неисправны.