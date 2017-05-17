В деле экс-сотрудника МВД Захарченко появились генерал полиции и полковник ФСБ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего начальника Управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко может пополниться новыми высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания, на котором рассматривалась жалоба полковника-миллиардера на арест $16 млн. О деталях следствия в суде рассказал адвокат Александр Горбатенко.

2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере, но никаких подробностей тогда не раскрыл.

Как сообщил Горбатенко в суде, следствие полагает, что Захарченко получил $800 тысяч от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось, у него были посредники, не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов - генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко. Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму. По словам адвоката, сама дисконтная карта была оформлена на Лаушкина.

Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг". Таким образом, дело Захарченко уже насчитывает три эпизода взяточничества. Помимо этого, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Генерал Лаушкин

Осведомленный источник сообщил ТАСС, что в деле Захарченко фигурирует имя руководителя Управления Росгвардии по Московской области генерал-майора полиции Алексея Лаушкина, который до этого занимал должность первого замруководителя Главного управления вневедомственной охраны МВД. По словам источника, Лаушкин уже длительное время не появлялся на работе. "Примерно полтора - два месяца назад он написал рапорт об отставке", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили ТАСС, что "данный генерал уволен". "Отношения к Росгвардии не имеет", - подчеркнул собеседник, говоря о Лаушкине.

Что касается сотрудника ФСБ, то он скрылся за границей, сообщил ТАСС Горбатенко.

Дело Захарченко

Захарченко "прославился" не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, часть из которых и была обнаружена в его квартире.