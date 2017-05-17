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СК проверяет информацию СМИ о председателе ЖСК в Подмосковье, вымогающем деньги у жильцов

Происшествия
17 мая, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Ранее в эфире одного из телеканалов показали сюжет о том, что председатель ЖСК в Королеве берет поборы с жильцов и перекрыла отопление участнику Великой Отечественной войны

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о председателе жилищно-строительного кооператива (ЖСК) в Королеве, вымогающем деньги у жильцов. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"17 мая в эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о том, что председатель жилищно-строительного кооператива в Королеве берет поборы с жильцов, не выдает жильцам справки о регистрации, перекрыла отопление участнику Великой Отечественной войны, 101-летнему ветерану Ольге Бибиковой с октября по декабрь 2016 года", - сообщили в ГСУ.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям председателя ЖСК и других уполномоченных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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