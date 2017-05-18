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Суд проверит законность возбуждения дела против экс-главы Марий Эл Маркелова

Происшествия
18 мая, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Уголовное дело в отношении Леонида Маркелова расследуется по трем статьям о взяточничестве

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша и руководителя телеканала "Регион 12" Наталии Кожановой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Криваша Игорь Трунов.

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В отношении Маркелова, его доверенного лица Кожановой и Криваша Главным управлением Следственного комитета России (СК РФ) по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Как утверждается в жалобе на возбуждение уголовного дела, денежные средства лично Кривашом или через посредников Маркелову никогда не передавались, а участие в программе по получению птицефабрикой средств господдержки по линии Минсельхоза осуществлялось на общих основаниях и в строгом соответствии со всеми предъявляемыми требованиями.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по его просьбе.

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