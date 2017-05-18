Мосгорсуд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения гражданину Украины Сущенко

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность продления ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Марк Фейгин.

В жалобе защита просит изменить меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО, то есть на домашний арест или залог.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил Сущенко срок ареста до 30 июня. Украинец обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.