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Суд приступит к рассмотрению иска Усманова к Навальному

Происшествия
18 мая, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Как отметили в суде, бизнесмен просит обязать оппозиционера опровергнуть сведения, которые, по его утверждению, не соответствуют действительности

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы проведет подготовку по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Как следует из искового заявления, бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий по иску. "Финансовых требований по иску нет. Усманов просит обязать Навального опровергнуть сведения, которые, по его утверждению, не соответствуют действительности", - сказали в суде.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru.

Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсант" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.

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