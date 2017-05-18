Суд начнет первый процесс над одним из применивших насилие к полицейским 26 марта

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 18 мая в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Рассмотрение дела в особом порядке проходит без исследования доказательств и допроса свидетелей. Это первый судебный процесс над участником несанкционированной акции 26 марта в столице.

По словам представителя Следственного комитета (СК РФ) Светланы Петренко, Кулий в ходе несанкционированного массового мероприятия совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в ведомстве, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самого обвиняемого, видеозаписями.

Всего по делу арестованы четверо обвиняемых. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Уголовное дело в отношении Зимовца и Косых выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Фигурант дела Шпаков свою вину признал, в связи с чем его дело будет рассмотрено Тверским судом 24 мая в особом порядке.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").