У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Спасательное судно "Суворовец" вышло на помощь рыболовецкому траулеру "Капитан Чернов", который горит у берегов Камчатки. Большинство команды траулера эвакуировано на рядом стоящее судно. Об этом сообщил руководитель Камчатского морского спасательного координационного подцентра Артур Рец.

"На помощь траулеру вышло спасательное судно "Суворовец". Из 27 членов экипажа 22 с траулера уже эвакуированы, пятеро тушат пожар своими силами. Рядом с траулером также находится еще несколько судов, эвакуированные члены экипажа разместились на судне "Реал", приморской приписки", - сказал Рец.

Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов", приписанный к порту Владивосток, загорелся в ночь на 18 мая в Охотском море у западного побережья Камчатки.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, пожар охватил надстройку судна.