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Житель Хабаровского края получил 150 часов обязательных работ за экстремизм в соцсети

Происшествия
18 мая, 4:32 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

В ходе следствия подсудимый дал признательные показания и раскаялся

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ХАБАРОВСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Суд вынес приговор жителю города Советская Гавань (Хабаровский край), который признан виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку в социальной сети, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

"25-летний житель города Советская Гавань признан виновным в совершении преступления экстремистского характера - совершении действий, направленных на возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по признаку национальности (ст. 282 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ", - уточнили в пресс-службе управления.

По версии следствия, в феврале 2016 года подсудимый со своего домашнего компьютера разместил на своей странице в популярной социальной сети цитату, содержащую признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по признаку национальности. В ходе следствия он дал признательные показания и раскаялся.

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