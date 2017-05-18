Более 40 человек эвакуированы из-за пожара в жилом доме в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Более 40 человек эвакуированы из-за пожара в жилом двухэтажном доме в поселке Кедровый на территории города Сургута (Ханты- Мансийский автономный округ). По предварительным данным, за помощью в медицинские учреждения обратились три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

"Сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Кедровый поступило в 03:34 мск, горели первый и второй этажи двухэтажного дома с выходом огня на кровлю первого подъезда. В доме проживало 44 человека, все эвакуированы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в одну из больниц Сургута "обратились три человека с травмами различной степени тяжести: ушибы, переломы и отравление угарным газом, решение о госпитализации будут принимать врачи".

На данный момент происходит ликвидация открытого горения.