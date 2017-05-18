Более 1,5 тыс. га леса горит в Сибири и на Дальнем Востоке

ЧИТА, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. гектаров охвачено природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, наибольшие площади - в Забайкальском крае.

"На утро 18 мая в Сибири тушат 23 лесных пожара на площади более 1,3 тыс. га, в том числе более 900 га в Забайкалье, свыше 300 га в Красноярском крае, четыре пожара площадью 120 га - в Иркутской области и Бурятии", - сообщили в федеральной Авиалесоохране.

По данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), за минувшие сутки в восточных регионах страны возникло восемь новых пожаров. С учетом возгораний прошлых дней всего в округе действовало 20 очагов, 15 из которых - в Хабаровском крае, три - в Якутии, по одному - в Камчатском крае и Магаданской области.

В Минприроды Забайкальского края уточнили, что на утро четверга в регионе действуют шесть пожаров, площадь пострадавшего леса - 435 га, еще три пожара локализованы на общей площади 353 га. Угрозы населенным пунктам нет. В Хабаровском крае, где, по данным департамента лесного хозяйства по ДФО, за прошедшие сутки огонь прошел 438 га, сейчас действуют пять пожаров на общей площади 79 га, два из них локализованы.

Еще один регион, который традиционно страдает от лесных пожаров, - Бурятия. За прошедшие сутки там ликвидировали один очаг площадью 35 га. Утром в четверг, по данным республиканского агентства лесного хозяйства, в Бурятии зарегистрировано два очага возгорания на общей площади около 71 га.

В Красноярском крае, по данным Лесопожарного центра на утро 18 мая, зарегистрировано девять действующих лесных пожаров на площади 334,5 га, что почти вдвое меньше, чем днем ранее.