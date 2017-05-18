Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Предприниматель Алишер Усманов подвергается травле со стороны Алексея Навального, имеющей целью "облить его грязью, от которой будет трудно отмыться", заявил в Люблинском суде Москвы представитель Усманова Генрих Падва.

"Деятельность Усманова как мецената широко известна - он именно тот человек, который выкупил наследство Мстислава Ростроповича и права на творчество "Союзмультфильма". И именно такой человек подвергается травле со стороны Навального и его фонда", - сообщил суду Падва.

Люблинский суд проводит предварительную беседу по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства.

"Действия Навального вылились в планомерную информационную кампанию, обливая грязью Усманова. Не желая мириться с таким положением вещей и желая пресечь незаконную деятельность Навального, мой доверитель и обратился с настоящим иском", - сказал Падва.

В свою очередь представитель Навального Иван Жданов сообщил суду, что не ставит под сомнение репутацию Усманова как мецената, но иск не признает. "Поводом для подачи иска стали конкретные утверждения, которые пока не оспорены", - сказал представитель Навального.

Суть иска

Как следует из искового заявления, бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий. "Финансовых требований по иску нет. Усманов просит обязать Навального опровергнуть сведения, которые, по его утверждению, не соответствуют действительности", - сказали в суде.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в 14 млрд долларов. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru.

Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсант" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.