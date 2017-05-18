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Спасатели предупредили об угрозе подтопления 200 дач в черте Новосибирска

Происшествия
18 мая, 10:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, мая. /ТАСС

Уровень Оби в черте города может увеличиться на 10 см

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Спасатели МЧС предупредили об угрозе подтопления до 200 дачных участков в Советском и Первомайском районах Новосибирска. В ближайшие сутки сброс через плотину Новосибирской ГЭС будет увеличен, что может привести к повышению уровня Оби в черте города на 10 см, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

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"Прогнозируется, что в черте Новосибирска уровень воды в реке Обь 19 мая приблизится к отметке 390 ± 10 сантиметров (сейчас около 380 см - прим. ТАСС). В зону подтопления могут попасть до 200 участков в садовых обществах Первомайского и Советского районов Новосибирска", - говорится в сообщении.

В связи с приходом второй волны паводка межведомственная рабочая группа по регулированию водосбросов из водохранилища приняла решение об увеличении сбросов воды с Новосибирской ГЭС в реку Обь. На территории, которые попадают в зону подтопления, направлены оперативные группы спасателей для своевременного реагирования на осложнение гидрологической обстановки и оповещения дачников.

По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, в настоящее время сброс составляет около 4400 кубометров в секунду. В пятницу, 19 мая, с 08:00 по местному времени объем сбрасываемой воды увеличат до 4500 кубометров, с 12:00 - до 4650 кубометров в секунду.

По прогнозам, пик второй волны половодья придется на середину июня. При наихудшем развитии гидрологической обстановки уровень воды в реке Обь может достигнуть отметки 420 сантиметров. В зоне подтопления могут оказаться около 500 участков в пяти садовых обществах в Первомайского района: "Геолог", "Строймашевец", "Геофизик", "Молодость", "Волна", а также в трех садовых обществах Советского района: "Дорожник", "Путеец", "Театральный" и "Здоровье".

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