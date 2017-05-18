СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

АНКАРА, 18 мая. /ТАСС/. Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП на шоссе между турецкими провинциями Мугла и Денизли на юго-западе страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По информации издания, в ДТП пострадали 18 человек. В провинции Денизли находится древний город Иераполис и источники Памуккале - популярная курортная достопримечательность.

По информации Sabah, в ДТП пострадали двое турецких граждан и 16 туристов. Дорожный инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Автобус вез туристов из курортного города Бодрум в Памуккале. На месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники полиции и жандармерии.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что проверяют информацию о ДТП. "Мы пока не получали от турецких властей данных об этой аварии. Проверяем информацию", - сказал корреспонденту ТАСС консул Алексей Шиванов.