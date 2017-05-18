Солист группы "Би-2" привлечен к административной ответственности за хранение марихуаны

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Солист рок-группы "Би-2" Егор Бортник, известный как Лева, привлечен к административной ответственности за найденный у него пакетик с марихуаной на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной полиции.
"В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, он направлен для принятия решения в суд", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общий вес изъятого наркотика составил 0,5 грамма.
Накануне столичная полиция задержала Бортника с марихуаной во время футбольного матча на стадионе "Открытие Арена".
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" был задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота.