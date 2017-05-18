Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержаны трое подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

Происшествия
18 мая, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Столичная полиция задержала автомобиль подозреваемых и обнаружила избитого мужчину в багажнике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала троих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Инспекторы ДПС, получив информацию о возможном похищении мужчины в районе Курского вокзала столицы, приняли экстренные меры к задержанию транспортного средства, на котором увезли потерпевшего. В течение нескольких минут автомобиль Ford Galaxy с подозреваемыми был остановлен", - сообщила Волк.

В автомобиля, кроме водителя, находились два пассажира, в багажнике машины полицейские обнаружили избитого мужчину. В ходе разбирательства было установлено, что водитель и пассажиры вымогали у потерпевшего деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Трое фигурантов дела заключены под стражу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама