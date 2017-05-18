В Москве задержаны трое подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала троих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Инспекторы ДПС, получив информацию о возможном похищении мужчины в районе Курского вокзала столицы, приняли экстренные меры к задержанию транспортного средства, на котором увезли потерпевшего. В течение нескольких минут автомобиль Ford Galaxy с подозреваемыми был остановлен", - сообщила Волк.

В автомобиля, кроме водителя, находились два пассажира, в багажнике машины полицейские обнаружили избитого мужчину. В ходе разбирательства было установлено, что водитель и пассажиры вымогали у потерпевшего деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Трое фигурантов дела заключены под стражу.