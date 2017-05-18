Посольство РФ в Турции опровергло информацию о пострадавших в ДТП россиянах

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АНКАРА, 18 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Россияне не пострадали в ДТП с микроавтобусом, которое произошло в Турции, в машине находились граждане Украины. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
"Как нам рассказали в управлении губернатора провинции Мугла, в этом автобусе находились граждане Украины. Россиян среди пассажиров не было", - сказала она.
LATEST: Minibus carrying Russian tourists overturns in Turkey’s Muğla, 18 injured https://t.co/CZoBKgruEk pic.twitter.com/TfIt3lCmKy— Hürriyet Daily News (@HDNER) 18 May 2017
Как сообщалось ранее, авария произошла на шоссе между провинциями Мугла и Денизли на юго-западе Турции. Автобус занесло на мокрой трассе, и он опрокинулся. По данным телеканала Haberturk, пострадали 16 иностранных туристов и двое турок.