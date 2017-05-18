Гражданину РФ грозит штраф за запуск дрона над парламентом в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Гражданин России, задержанный во вторник за запуск дрона над зданием шведского парламента в Стокгольме, может быть оштрафован. Об этом сообщил ТАСС прокурор Лукас Эрикссон.

"Мы выпустили его из-под ареста, но расследование продолжается. Он может получить наказание", - сказал он. Эрикссон не стал комментировать то, сколько времени может занять следствие. "Обычное наказание в данном случае - штраф в размере нескольких тысяч шведских крон", - добавил он.

Эрикссон сообщил, что, скорее всего, с нарушителем еще разбирается полиция. По информации прокурора, у него есть проблемы с документами на пребывание в стране.

Во вторник мужчину, которому, по сведениями местных СМИ, 25 лет, арестовали по подозрению в нарушении закона о подлежащих защите объектах, одним из которых является здание парламента, и о воздушном сообщении.