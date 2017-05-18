Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека получили химические ожоги от фруктового сока на Ставрополье

Происшествия
18 мая, 12:11 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 18, мая. /ТАСС

Пострадали двое взрослых и четырехлетняя девочка, которой впоследствии потребовалась госпитализация

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Двое взрослых и четырехлетняя девочка получили химические ожоги после употребления фруктового сока в Буденновске (Ставропольский край). Ребенок госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

"По предварительным данным, днем 15 мая текущего года дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в городе Буденновске, где приобрели фруктовый сок. Дома четырехлетняя девочка употребила указанный сок, при этом получив химический ожог ротовой полости", - сказано в сообщении.

Дедушка ребенка попробовал напиток, чтобы проверить его, то же самое сделал и хозяин магазина, где был куплен сок. Мужчины также получили химические ожоги ротовой полости, отмечают в следственном управлении.

Госпитализация потребовалась только ребенку, степень причиненного вреда здоровью устанавливается. Следователи проводят доследственную проверку по данному факту, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняют в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Усманова заявил, что бизнесмен подвергается травле со стороны Навального
2
РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
5
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
6
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
7
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
Темы дня
Загрузка...
Реклама