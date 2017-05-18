Три человека получили химические ожоги от фруктового сока на Ставрополье

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ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Двое взрослых и четырехлетняя девочка получили химические ожоги после употребления фруктового сока в Буденновске (Ставропольский край). Ребенок госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
"По предварительным данным, днем 15 мая текущего года дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в городе Буденновске, где приобрели фруктовый сок. Дома четырехлетняя девочка употребила указанный сок, при этом получив химический ожог ротовой полости", - сказано в сообщении.
Дедушка ребенка попробовал напиток, чтобы проверить его, то же самое сделал и хозяин магазина, где был куплен сок. Мужчины также получили химические ожоги ротовой полости, отмечают в следственном управлении.
Госпитализация потребовалась только ребенку, степень причиненного вреда здоровью устанавливается. Следователи проводят доследственную проверку по данному факту, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняют в пресс-службе.