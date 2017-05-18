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Альпинистка из Южной Кореи погибла на Монблане

Происшествия
18 мая, 12:22 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

ЧП произошло на вершине Le dme du Goter, третьей по высоте горе Монблана

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ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Альпинистка из Южной Кореи погибла на Монблане в результате несчастного случая. Об этом сообщает AFP.

По его информации, инцидент произошел на вершине Le dme du Goter, третьей по высоте горе Монблана. 26-летняя альпинистка, совершавшая восхождение в компании другого спортсмена, сорвалась и упала в расщелину. В время падения трос передавил ей грудную клетку, что привело к гибели.

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