Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина Украины Сущенко обвиняемого в шпионаже

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - сказала собеседник агентства.

В жалобе защита просила изменить меру пресечения на не связанную с содержанием в изоляторе, то есть на домашний арест или залог.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил Сущенко срок ареста до 30 июня. Украинец обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.