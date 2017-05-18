Два человека погибли и один пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в центре Москвы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один получил травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Около дома 15 по Новолужнецкому проезду столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. В результате ДТП одна из машин перевернулась. По предварительным данным, в аварии один человек пострадал и двое погибли", - сказал собеседник агентства.

На месте находятся три машины скорой помощи. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.