Два человека погибли и один пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в центре Москвы

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один получил травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"Около дома 15 по Новолужнецкому проезду столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. В результате ДТП одна из машин перевернулась. По предварительным данным, в аварии один человек пострадал и двое погибли", - сказал собеседник агентства.
На месте находятся три машины скорой помощи. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.