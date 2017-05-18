В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в центральном офисе группы компаний ПИК. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.

"В главном офисе компании ПИК проводятся следственные действия. На месте работают сотрудники ФСБ России", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, с чем связаны следственные действия.

По словам очевидцев, рядом со зданием дежурят сотрудники ОМОН Росгвардии. "Сотрудники силовых структур никого не впускают и не выпускают из здания", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.