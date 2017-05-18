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Обыски в группе компаний ПИК проходят по делу об ущербе обществу "Динамо"

Происшествия
18 мая, 13:01 дата обновления: 18 мая, 13:33 UTC+3

В пресс-службе компании отметили, что проверки в офисе не связаны с ГК ПИК

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Обыски в группе компаний ПИК проходят в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба спортивному обществу "Динамо". Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, отвечая на вопрос ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба Московскому городскому отделению всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве проводят обыски в группе компаний ПИК в целях изъятия интересующей следствие документации", - сообщила Иванова.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что Следственный комитет занимается финансовыми проблемами московского футбольного клуба "Динамо" прошлых лет, по данному вопросу заведены уголовные дела.

Комментарий компании

В то же время представитель пресс-службы компании Наталья Михна подтвердила факт проверок в центральном офисе компании, отметив, что "они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам".

В результате проверки был временно закрыт центральный офис продаж, отметила она. По окончании работы следственных органов работа офиса продаж и компании была полностью восстановлена.

"На данный момент количество подрядчиков ГК ПИК превышает 2 тыс. компаний - и подобные ситуации по контрагентам ПИК происходят несколько раз в квартал. ГК ПИК, ее сотрудники и акционеры всегда оказывали и продолжат оказывать полное содействие следственным органам", - отметила Михна.

ГК ПИК

Группа компаний ПИК основана в 1994 году. Она является одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России.

Приоритетное направление деятельности группы - строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения. С начала деятельности компания построила около 16 млн кв. м жилой недвижимости (более 270 тыс. квартир), она включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

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