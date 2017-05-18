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В столице Болгарии совершено вооруженное нападение, есть жертвы

Происшествия
18 мая, 13:29 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Полицейским удалось задержать подозреваемого

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СОФИЯ, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Вооруженное нападение в Софии унесло жизни двух человек, третий тяжело ранен.

Об этом сообщила прокуратура города.

"Инцидент произошел сегодня около 11 часов дня (время совпадает с московским) в квартале Витоша в Софии. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики установили, что убиты два человека, третий тяжело ранен. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Расследования происшествия продолжается. Возбуждено уголовное дело.

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