Суд приговорил к 8 месяцам заключения применившего насилие к полицейским на акции в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к восьми месяцам заключения 28-летнего Юрия Кулия, признав его виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Кулия виновным и приговорить к восьми месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии-поселения", - огласила решение судья.

Это первый приговор участнику несанкционированной акции в столице.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить подсудимого к двум годам колонии общего режима.

Доводы сторон

В ходе заседания адвокат Алексей Липцер просил не назначать столь суровое наказание своему подзащитному, так как он признал вину и раскаялся.

Сам Кулий попросил прощения у пострадавшего. "Я приношу публичные извинения старшине Гаврютину за то, что нанес ущерб моральный и физический", - сказал он, добавив, что выход на митинг был ошибкой. "Я больше никогда на митинг не пойду, я не хотел такого резонанса, прошу не наказывать меня лишением свободы", - сказал подсудимый.

Кулий также сообщил, что готов выплатить штраф или отправиться на принудительные работы.

Выслушав доводы сторон, суд вынес решение, которое, как заявила защита, будет обжаловано.

Суть дела

Как ранее сообщила представитель СК Светлана Петренко, Кулий в ходе несанкционированного массового мероприятия совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самого обвиняемого, видеозаписями.

Всего по делу арестованы четыре человека. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Уголовное дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Следственный комитет РФ также завершил расследование дела в отношении Шпакова. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ:213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").