Посольство РФ в Болгарии проверяет информацию об убийстве россиянина в Софии

СОФИЯ, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посольство России в Болгарии проверяет информацию об убийстве гражданина РФ в Софии. Об этом сообщил ТАСС начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Алексей Ушаков.

"Посольство проверит информацию о погибшем гражданине России", - сказал он.

Как информировал ранее в четверг на брифинге, отвечая на вопрос агентства БГНЕС, начальник софийской полиции Ивайло Иванов, в результате стрельбы в болгарской столице погибли два человека, один из них - гражданин РФ. "Один из убитых имел гражданство России и Болгарии", - отметил Иванов.

Инцидент в офисе строительной фирмы, который находится в квартале Витоша в Софии, произошел сегодня около 10:25 утра (время совпадает с московским). Полиция Болгарии раскрыла убийство по горячим следам.

"Убиты мужчина и женщина, еще один человек находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, есть непосредственная угроза его жизни. Причиной происшествия в офисе строительной фирмы стали нерешенные финансовые отношения", - сообщила прокурор Эмилия Русинова. Она уточнила, что подозреваемый в убийстве был задержан недалеко от места преступления, у него был изъят пистолет.

"Нет данных о том, что убийство носит заказной характер. По предварительным данным, финансовые споры между партнерами продолжались несколько дней, но сегодня события явно вышли из-под контроля", - добавил главный секретарь МВД Младен Маринов.