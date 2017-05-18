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Суд арестовал Юрия Бабаяна, подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме в Волгограде

Происшествия
18 мая, 16:46 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 18, мая. /ТАСС

Юрий Бабаян останется под стражей до 16 июля, своей вины он не признает

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Юраслав Бабаян

Юрий Бабаян

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Волгограда арестовал на два месяца - до 16 июля - Юрия Бабаяна, подозреваемого в организации несанкционированного подключения к водоснабжению киоска его сына, из-за чего произошел взрыв газа в одном из жилых домов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 16 июля", - сказала судья Наталья Баркова.

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

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В четверг в суде рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста для владельца торгового павильона Юраслава Бабаяна, его отца Юрия Бабаяна, нанявшего работника для несанкционированного подключения павильона к сетям водоснабжения и водоотведения, а также самого работника Владимира Лексункина. Своей вины Юрий Бабаян не признает. Его адвокат просил суд о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он заявил, что будет обжаловать приговор.

Следствие установило, что 14 мая мужчина через интернет нанял 35-летнего местного жителя для подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения. Нанятый работник должен был провести работы по проколу грунта под проезжей частью на улице Панфиловской в направлении водяного колодца, расположенного у дома №60 по проспекту Университетскому. Подключение магазина к сетям водоснабжения и водоотведения проводилось несанкционированно, оно не было согласовано с администрацией Советского района города, АО "Волгоградгоргаз" и иными контролирующими органами.

16 мая около 11 часов при проколе грунта была повреждена газовая труба, в связи с чем нанятый работник вызвал аварийно-спасательную бригаду "Волгоградгоргаза", утечку устранили путем отключения газа. Спустя два часа, в ходе восстановительных работ, произошел взрыв газа и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетскому. В доме располагалось 45 квартир, в которых, по предварительным данным, проживало 97 человек. При разборе завалов были обнаружены тела четырех погибших, один из них - работник аварийной газовой службы, остальные - жительницы дома.

По факту взрыва газа в жилом доме возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". Статья предусматривает до 5 лет принудительных работ либо до 10 лет лишения свободы. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что по месту жительства всех троих фигурантов дела проведены обыски, в ходе которых изъята документация на ведение предпринимательской деятельности, а также ноутбук и черновые записи работника, в которых имеется информация о ранее проводимых им аналогичных работах.

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