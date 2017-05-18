Суд оштрафовал на 3 тыс. рублей солиста "Би-2", задержанного на стадионе с марихуаной

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тушинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 3 тыс. руб. солисту рок-группы "Би-2" Леве Би-2 (Егору Бортнику), задержанному накануне на стадионе "Открытие Арена" с пакетиком марихуаны. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Бортника виновным по ч. 1 ст. 20.31 ("Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований") КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тыс. руб.", - огласила решение судья Ольга Крапчетова.

Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 10 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее информированный источник сообщил ТАСС о задержании Бортника на футбольном матче между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком". По предварительным данным, у него был изъят пакетик с марихуаной. В ходе доследственной проверки было установлено, что общий вес изъятого наркотика составил 0,5 грамма.

Сам музыкант уже сообщил, что напишет новую песню, которую посвятит своему задержанию на стадионе "Открытие Арена".