Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оштрафовал на 3 тыс. рублей солиста "Би-2", задержанного на стадионе с марихуаной

Происшествия
18 мая, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Ранее музыкант сообщил, что напишет новую песню и посвятит ее своему задержанию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лева (Игорь Бортник)

Лева (Игорь Бортник)

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тушинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 3 тыс. руб. солисту рок-группы "Би-2" Леве Би-2 (Егору Бортнику), задержанному накануне на стадионе "Открытие Арена" с пакетиком марихуаны. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Бортника виновным по ч. 1 ст. 20.31 ("Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований") КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тыс. руб.", - огласила решение судья Ольга Крапчетова.

Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 10 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее информированный источник сообщил ТАСС о задержании Бортника на футбольном матче между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком". По предварительным данным, у него был изъят пакетик с марихуаной. В ходе доследственной проверки было установлено, что общий вес изъятого наркотика составил 0,5 грамма.

Сам музыкант уже сообщил, что напишет новую песню, которую посвятит своему задержанию на стадионе "Открытие Арена".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
3
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов
4
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
5
Украина возбудила дело против Сталина и Берии за депортацию крымских татар
6
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама