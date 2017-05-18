Замглавы администрации Жуковского арестован за получение взятки

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал заместителя руководителя администрации Жуковского Павла Соболева, обвиняемого в получении взятки в размере 520 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Суд постановил избрать в отношении Павла Соболева меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 июля", - огласила решение судья.
Вину фигурант не признал.
Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в крупном размере, с вымогательством". По версии следствия, с 10 апреля по 15 мая 2017 года чиновник, под угрозой создания в силу должностного положения, авторитета и иных возможностей занимаемой должности препятствий деятельности коммерческой организации получил от ее представителя взятку в 520 тыс. рублей за общее покровительство.