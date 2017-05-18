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Пожизненно осужденный за убийство семьи в Гюмри российский военный передан РФ

Происшествия
18 мая, 19:02 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Армения и Россия договорились, что РФ будет предоставлять информацию об исполнении наказания в отношении Валерия Пермякова

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Валерий Пермяков

Валерий Пермяков

© Личная страница Валерия Пермякова в VK

ЕРЕВАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Военнослужащий российской военной базы в Армении Валерий Пермяков, получивший пожизненный срок за убийство семьи в городе Гюмри, будет отбывать дальнейшее наказание в России. Об этом сообщили в четверг в министерстве юстиции Армении.

Как сообщили в ведомстве, рядовой Пермяков был передан российской стороне "в соответствии с порядком, определенным Московской конвенцией "О передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания".

"В результате консультаций с компетентными органами Российской Федерации достигнута договоренность о том, что, при соответствующих запросах армянской стороны, Россия будет предоставлять информацию об исполнении наказания в отношении Пермякова", - подчеркнули в минюсте.

Что сделал рядовой Пермяков

Пермяков на рассвете 12 января 2015 года самовольно оставил службу в карауле и с оружием ушел в город Гюмри, где в одном из домов выстрелами из автомата убил шесть человек - членов семьи Аветисян. Полугодовалый Сережа Аветисян умер спустя неделю от ран, нанесенных штык-ножом.

Солдат скрылся, оставив на месте преступления одежду и обувь с именными бирками, а также автомат и неизрасходованные боеприпасы. В ночь на 13 января при попытке перехода границы с Турцией Пермяков был задержан российскими пограничниками, служащими в Армении. Он признал свою вину.

Осужден дважды - судами России и Армении

12 августа 2015 года российский военный суд в Армении приговорил Пермякова к 10 годам колонии строгого режима за самовольное оставление караула в целях уклонения от службы, совершенное с оружием и боеприпасами, а также хищение и незаконное хранение и ношение оружия.

За убийство членов семьи Аветисян Пермякова судил уже армянский суд, который 23 августа 2016 года приговорил россиянина к пожизненному заключению. Апелляционный суд Армении 19 декабря прошлого года оставил приговор в силе.

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