Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Происшествия
18 мая, 19:07 дата обновления: 18 мая, 20:03 UTC+3

По данным пожарной службы города, в результате происшествия погиб один человек, еще 12 пострадали. Водитель транспортного средства выжил и заключен под стражу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4263604.stepNow *12 +1}} - 8 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4263604.sliderLength-1}}
© EPA/GARY HE
© REUTERS/Jeremy Schultz
© REUTERS/Mike Segar
© REUTERS/Mike Segar
© REUTERS/Jeremy Schultz
© REUTERS/Jeremy Schultz
© REUTERS/Mike Segar
© EPA/GARY HE
Выбор редакции
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею 18 мая, 19:26
Milan Red
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером 18 мая, 14:48
Флагман Балтийского флота — эскадренный миноносец "Настойчивый"
От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флота 18 мая, 0:05
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика 17 мая, 23:53
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 17 мая, 22:17
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России 17 мая, 21:22
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4263604'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4263604'].sliderLength - 1}}
+
© EPA/GARY HE
© REUTERS/Jeremy Schultz
© REUTERS/Mike Segar
© REUTERS/Mike Segar
© REUTERS/Jeremy Schultz
© REUTERS/Jeremy Schultz
© REUTERS/Mike Segar
© EPA/GARY HE

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один человек погиб, еще 13 человек пострадали в результате наезда автомобиля на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters, бюро которого расположено близ места инцидента.

Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощь в связи с происшествием оказана 13 пешеходам.

Между тем пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что в результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер погиб один человек, еще 12 пострадали.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.

Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.

По данным телекомпании CNN, которая ссылается на осведомленные источники, ранее этот человек уже подвергался аресту за вождение машины в нетрезвом состоянии.

Полиция оцепила место происшествия. Об инциденте был проинформирован президент США Дональд Трамп, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выехал к месту происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на Таймс-сквер
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
4
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
5
Захарова: намерение властей Вашингтона прописать ночлежку на улице Немцова цинично
6
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама