Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один человек погиб, еще 13 человек пострадали в результате наезда автомобиля на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters, бюро которого расположено близ места инцидента.

Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощь в связи с происшествием оказана 13 пешеходам.

Между тем пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что в результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер погиб один человек, еще 12 пострадали.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.

Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.

По данным телекомпании CNN, которая ссылается на осведомленные источники, ранее этот человек уже подвергался аресту за вождение машины в нетрезвом состоянии.

Полиция оцепила место происшествия. Об инциденте был проинформирован президент США Дональд Трамп, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выехал к месту происшествия.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) May 18, 2017

MORE: At least 1 dead, multiple injuries after car strikes pedestrians in New York's Times Square https://t.co/KDOiOmyFCt pic.twitter.com/DsnP7iTgsz — BNO News (@BNONews) May 18, 2017

#BREAKING - Speeding car strikes pedestrians in #NewYork, several injured, eyewitnesses say seems deliberate car ramming pic.twitter.com/m84n3ZMSPT — Lee Hannon (@HannonTV) May 18, 2017