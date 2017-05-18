Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Обыски, прошедшие в четверг в центральном офисе девелопера ПИК, могут быть связаны с контрактом спортивного общества "Динамо" и компанией "Водный стадион спорт инвест". Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы ПИК Наталия Михна.
"Водный стадион спорт инвест" был соинвестором в рамках реализации инвестиционных контрактов с "Динамо". Вероятно, это причина, по которой пришли в ПИК, хотя никаких вопросов ни к кому из акционеров или сотрудников ГК ПИК у следствия нет", - рассказала она.
Ранее стало известно об обысках в центральном офисе группы компаний ПИК. Как сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, проверки проходили в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба спортивному обществу "Динамо". В пресс- службе застройщика подтвердили факт проверок в центральном офисе и добавили, что они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам. Сейчас компания работает в штатном режиме.