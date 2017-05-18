Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"

Происшествия
18 мая, 19:45 UTC+3

Как сообщили в компании, никаких вопросов ни к кому из акционеров или сотрудников ГК ПИК у следствия нет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Обыски, прошедшие в четверг в центральном офисе девелопера ПИК, могут быть связаны с контрактом спортивного общества "Динамо" и компанией "Водный стадион спорт инвест". Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы ПИК Наталия Михна.

"Водный стадион спорт инвест" был соинвестором в рамках реализации инвестиционных контрактов с "Динамо". Вероятно, это причина, по которой пришли в ПИК, хотя никаких вопросов ни к кому из акционеров или сотрудников ГК ПИК у следствия нет", - рассказала она.

Ранее стало известно об обысках в центральном офисе группы компаний ПИК. Как сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, проверки проходили в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба спортивному обществу "Динамо". В пресс- службе застройщика подтвердили факт проверок в центральном офисе и добавили, что они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам. Сейчас компания работает в штатном режиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
4
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
5
Захарова: намерение властей Вашингтона прописать ночлежку на улице Немцова цинично
6
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама