Происшествие на Таймс-сквер в Нью-Йорке не связано с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Происшествие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где, по последним данным, погиб один человек и 12 пострадали, не связано с терроризмом. Таково предварительное заключение властей города, передает агентство Reuters.

Оно не уточняет источник информации.

Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощью в связи с происшествием оказана 13 пешеходам. Служба противопожарной охраны мегаполиса "подтвердила гибель одного человека и ранение 12 человек в результате ДТП на Таймс-сквер".

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По свидетельству очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.

Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.