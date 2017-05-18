Происшествие на Таймс-сквер в Нью-Йорке не связано с терроризмом

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Происшествие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где, по последним данным, погиб один человек и 12 пострадали, не связано с терроризмом. Таково предварительное заключение властей города, передает агентство Reuters.
Оно не уточняет источник информации.
Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощью в связи с происшествием оказана 13 пешеходам. Служба противопожарной охраны мегаполиса "подтвердила гибель одного человека и ранение 12 человек в результате ДТП на Таймс-сквер".
Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По свидетельству очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.
Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.