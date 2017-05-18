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CNN: Трамп проинформирован об инциденте на Таймс-сквер

Происшествия
18 мая, 20:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 12 получили травмы

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где машина врезалась в толпу пешеходов. Как сообщила телекомпания CNN, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выехал к месту происшествия.

По последним данным, один человек погиб и 12 получили травмы в результате инцидента. Согласно информации очевидцев, машина шла на высокой скорости.

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