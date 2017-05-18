Полиция в предварительном порядке считает единичным случаем ДТП на Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Происшествие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где по последним данным погиб один человек и 12 пострадали, представляется "единичным случаем и расследуется". Об этом сообщило Управление полиции Нью-Йорка.

Оно подтвердило задержание мужчины в связи с происшествием. "Мужчина находится под стражей после ДТП на Таймс-сквер. Считается, что произошел единичный инцидент, обстоятельства которого расследуются", - уточнили в управлении.

Подобная формулировка обычно указывает на отсутствие подозрений в связи происшествия с терроризмом.

Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощью в связи с происшествием оказана 12 пешеходам.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. Мужчина уже заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.