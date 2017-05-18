Полиция в предварительном порядке считает единичным случаем ДТП на Таймс-сквер

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Происшествие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где по последним данным погиб один человек и 12 пострадали, представляется "единичным случаем и расследуется". Об этом сообщило Управление полиции Нью-Йорка.
Оно подтвердило задержание мужчины в связи с происшествием. "Мужчина находится под стражей после ДТП на Таймс-сквер. Считается, что произошел единичный инцидент, обстоятельства которого расследуются", - уточнили в управлении.
Подобная формулировка обычно указывает на отсутствие подозрений в связи происшествия с терроризмом.
Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощью в связи с происшествием оказана 12 пешеходам.
Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. Мужчина уже заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.