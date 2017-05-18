Число пострадавших при инциденте на Таймс-сквер увеличилось до 23

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Одна женщина погибла и 23 человека пострадали в результате наезда машины на пешеходов на Таймс-сквер, сообщил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Ранее служба противопожарной охраны города сообщала об одной жертве и 19 пострадавших.

"В результате инцидента на Таймс-сквер ранения получили 23 человека. Один из них - молодая женщина - скончалась", - заявил де Блазио. По его словам, власти Нью-Йорка усиливают охрану ключевых объектов города в связи с происшествием.

Водителем машины, по словам мэра, был гражданин США, бывший военнослужащий ВМС США. "Виновник задержан. Это гражданин США и бывший военнослужащий ВМС США, который совершал правонарушения в прошлом", - уточнил градоначальник.

Он подтвердил, что, по предварительным данным, происшествие не связано с терроризмом. "Имеющаяся на данный момент информация не указывает на то, что это мог быть акт терроризма. Мы усиливаем охрану ключевых пунктов города за счет дополнительных антитеррористических подразделений полиции Нью-Йорка. Ради предосторожности полиция усилит патрулирование крупнейших объектов города", - заявил де Блазио.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар. Расследованием инцидента совместно с полицией занялось Федеральное бюро расследований.