Подрядчик строительства стадиона "Санкт-Петербург" арестован на 2 месяца по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина, подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") по делу о даче взятки в 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сливкина на два месяца", - сообщили в суде.

Сливкина, у которого 17 мая истек срок содержания под стражей по делу о мошенничестве, сразу после выхода из СИЗО задержали по новому уголовному делу сотрудники полиции. Он был задержан в Москве еще в мае 2016 года по делу о похищении более 350 млн рублей при исполнении контрактов на поставку подсветки и электрооборудования для стадиона.

В начале мая Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела. Его фигурантами являются гендиректор "СтройЭлектроМонтаж-5" (СЭМ-5) Сливкин, которого подозревают в даче взятки, его заместитель Кирилл Сливкин и главный экономист Николай Хрипунов.

По версии следствия, как вице-губернатор, курирующий выполнение контракта на работы по художественной подсветке и наружному освещению стадиона, Оганесян получил от главы СЭМ-5 через посредников Хрипунова и Сливкина взятку в 20 млн рублей за обеспечение заключения договора с компанией. 6 мая суд арестовал Хрипунова и Кирилла Сливкина на два месяца.

Дело Оганесяна

Бывший вице-губернатор Петербурга в настоящее время также находится под стражей, срок ареста ему продлен до августа. Его задержали 16 ноября прошлого года в Москве, на следующий день экс-чиновнику предъявили обвинение по статье "Мошенничество".

Расследование установило факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табл для "Зенит-Арены".

В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В марте 2017 года Следственный комитет официально подтвердил, что Григорию Попову предъявлены обвинения по тому же делу о хищениях при строительстве стадиона "Зенит-Арена", до этого ведомство не упоминало его среди фигурантов дела.

Обвинение Попову, которого следствие считает одним из организаторов, было предъявлено еще осенью 2016 года, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.