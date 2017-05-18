Полиция назвала имя водителя, врезавшегося в пешеходов на Таймс-сквер

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. 26-летний американец Ричард Рохас был водителем машины, врезавшейся в группу пешеходов на Таймс-сквер, он арестован. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник нью-йоркской полиции Джеймс О'Нил.
"Водитель машины - 26-летний Ричард Рохас, житель нью-йоркского района Бронкс, - сообщил он. - Ранее он уже подвергался арестам за вождение машины в состоянии опьянения".
Ранее в ходе пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что водитель машины - бывший военнослужащий ВМС США.
В результате наезда машины, за рулем которой находился Рохас, на группу пешеходов, пострадали в общей сложности 23 человека, одна из пострадавших скончалась.