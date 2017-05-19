Суд в Петербурге огласит приговор военнослужащим за убийство медсестер в госпитале

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Ленинградский окружной военный суд 19 мая огласит приговор двум военнослужащим, которых обвиняют в убийстве медсестер в военном госпитале в Петербурге в апреле 2016 года, сообщил ТАСС адвокат одного из подсудимых Максим Пашков.
В прениях на этой неделе государственный обвинитель просил назначить военнослужащему по призыву Давиду Зиганшину и военнослужащему внутренних войск МВД Александру Томскому, обвиняемым в убийстве, наказание в виде 24 и 22 лет лишения свободы.
Для третьего подсудимого Степана Даценко прокурор просил семь лет колонии, против него обвинения в убийстве не выдвигались, следствие инкриминировало ему статьи УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни" и "Дезертирство".
Резонансное убийство было совершено 12 апреля 2016 года. После полуночи в отделении 442-го военного клинического госпиталя Минобороны были найдены тела двух медсестер, а вскоре обнаружилась пропажа трех пациентов психоневрологического отделения. После инцидента военное следственное управление Следственного комитета (СК) по по западному военному округу (ЗВО) возбудило в отношении сбежавших военнослужащих уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".
Подозреваемых задержали около 14:00 мск в день совершения двойного убийства в зоне государственной границы РФ и Финляндии в Выборгском районе Ленобласти, более чем в 100 км от Петербурга. По версии СК, Александр Томский, Давид Зиганшин и Степан Даценко с целью хищения чужого имущества убили двух медицинских сестер, похитили медикаменты, личные вещи пациентов и медперсонала на общую сумму свыше 36 тыс. рублей и сбежали.
В марте 2017 года дело было передано в суд для рассмотрения по существу.