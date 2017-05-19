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СМИ: виновник наезда в Нью-Йорке просил полицейских застрелить его

Происшествия
19 мая, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

На допросе 26-летний житель Бронкса признался, что курил марихуану перед тем, как сесть за руль

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© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Виновник наезда на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке заявил на допросе в полиции, что курил марихуану перед тем, как сесть за руль. Во время задержания 26-летний житель Бронкса сказал правоохранителям, чтобы они застрелили его. Об этом сообщил в четверг портал TMZ, который выложил видео инцидента, снятое с двух ракурсов на встроенные камеры сотовых телефонов.

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На записи видно, как седан темно-вишневого цвета делает резкий поворот и, набирая скорость, сбивает около 10 пешеходов.

По последним данным, 22 человека пострадали, молодая женщина погибла на месте происшествия. Власти Нью-Йорка и местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) не считают, что инцидент связан с терроризмом.

Происшествие напоминает ряд терактов, происшедших в Европе. У стен британского парламента 22 марта 52-летний Халид Масуд за рулем автомобиля сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Вооруженный ножом террорист после этого убил полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Правоохранители застрелили нападавшего, в результате его действий погибли пять человек и около 50 пострадали.

7 апреля угнанный грузовик совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.

В ходе теракта в Ницце 14 июля 2016 года исламист-радикал Мохаммед Бухлель врезался на грузовике в толпу людей, собравшихся полюбоваться салютом с Английской набережной в день национального праздника Франции. Под колесами 19-тонной машины погибли 86 человек, в том числе много детей. Пострадали 458 человек.

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Теракт в Лондоне ЧП на Таймс-сквер Теракты во Франции Теракт в Стокгольме
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