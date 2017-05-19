В следственном отделе СК по Новой Москве произошел пожар

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. метров произошел в здании следственного отдела СК в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 4:14 пожар был локализован. По предварительной информации людей в здании нет", - сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло между вторым этажом и кровлей здания по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6. Общая площадь пожара составила 150 кв метров.

По данным источника, в этом здании находится следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам. На месте возгорания работают спасатели.