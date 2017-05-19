Навальный предложил Усманову провести дебаты на ТВ

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный заявил о возможности своего участия в открытых дебатах с предпринимателем Алишером Усмановым, выдвинувшим против него иск о защите чести и достоинства. Такое заявление оппозиционер сделал в четверг во время трансляции на своем канале в YouTube.
"Сегодня довольно много средств информации, РБК, "Дождь" написали, что они готовы организовать какие-то дебаты. Я, обращаясь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову, на "вы", говорю, что да - я готов участвовать в таких дебатах. Если вы не боитесь этого диалога, если готовы отвечать не в режиме видео на YouTube, а в режиме дебатов - пожалуйста, я этого не боюсь", - сказал Навальный.
Ранее Алишер Усманов опубликовал видеообращение для Навального на своем официальном YouTube-канале. Бизнесмен заявил, что информация, распространяемая о нем Навальным, является ложной.
По словам Навального, он в начале следующей недели намерен опубликовать подробный ответ на обвинения Усманова. "Совсем оперативно ответ у меня записать не получится, но, безусловно, в начале следующей недели мы ответ этот опубликуем", - сказал он.
30 мая Люблинский суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Как следует из искового заявления, бизнесмен не стал выдвигать финансовых претензий. "Усманов просит обязать Навального опровергнуть сведения, которые, по его утверждению, не соответствуют действительности", - сообщили ТАСС в суде.