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Энергетики обесточат до 230 котельных в Приамурье из-за 845 млн рублей долга

Происшествия
19 мая, 4:13 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 19, мая. /ТАСС

Самый низкий уровень расчетов коммунальщики показали именно в минувший отопительный период: задолженность за него выросла на 357 млн рублей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая. /ТАСС/. Компания "Амурэнергосбыт" (филиал ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", ДЭК) намерена с окончанием отопительного сезона полностью обесточить до 230 котельных в Амурской области в связи с долгами коммунальных предприятий региона перед энергетиками, которые уже превысили 845 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"На территории обслуживания "Амурэнергосбыта" функционируют 165 коммунальных предприятий, оказывающие услуги тепло- и водоснабжения. В общей структуре задолженности перед гарантирующим поставщиком они занимают 44%. Из-за долгов по 41 предприятию Амурской области 209 котельных уже находятся на режиме ограничения электроснабжения, из них 141 отключена полностью. "Амурэнергосбыт" планирует полностью обесточить до 230 котельных с окончанием отопительного сезона в Амурской области, общая задолженность коммунальщиков перед энергетиками уже превысила 845 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что самый низкий уровень расчетов коммунальщики показали именно в минувший отопительный период: задолженность за него выросла на 357 млн рублей, в то время как в 2014-2016 годах рост составлял примерно по 191 млн рублей. По словам директора филиала Виталия Стороженко, долги проблемных потребителей продолжают расти.

Стороженко также отметил негативную практику банкротств в сфере ЖКХ. По его словам, потребители с задолженностями, желая уйти от исполнения обязательств, расторгают договоры по энергоснабжению, а муниципальное имущество передается в аренду другой эксплуатирующей организации. Таким образом энергетики остаются с долгами, а котельные - без должной подготовки к следующему отопительному сезону. Так, с 2010 по 2016 годы обанкротились 47 предприятий, долг которых составил 390,5 млн рублей, в прошлом году договоры энергоснабжения расторгли семь компаний, не погасив долги на 96,5 млн рублей.

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