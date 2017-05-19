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СМИ: на конференции Google в США произошел пожар

Происшествия
19 мая, 6:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Пострадали три человека

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три представителя обслуживающего персонала пострадали в четверг во время ежегодной конференции корпорации Google. Об этом сообщает газета Houston Chronicle.

По информации издания, мероприятие проходило в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). По словам представителя Google, небольшой пожар разгорелся на кухне здания, в котором проходила конференция. Никто из посетителей не пострадал.

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