Суд амнистировал виновных в гибели трех рабочих при взрыве на заводе под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Искитимский районный суд Новосибирской области признал виновными в гибели трех человек при взрыве на Новосибирском заводе искусственного волокна (НЗИВ) начальника цеха Елену Косинову и мастера смены цеха Наталью Синельникову и амнистировал их. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Суд назначил Косиновой и Синельниковой каждой наказание в виде лишения свободы сроком на два года. На основании статьи 73 УК РФ наказание определено условно, с испытательным сроком в два года. На основании п.п. 9, 12 постановления Госдумы РФ "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" осужденные освобождены от назначенного наказания", - сообщает прокуратура.

Как сообщалось ранее, работники завода в мае 2014 года в здании цеха №8 выполняли разгрузку бункеров и упаковывали товары в мешки. Внезапно возник разряд статического электричества, в результате чего воспламенилась взвесь взрывчатой продукции и разряд "перешел" во взрыв. В результате погибли три человека.

Технологический процесс производился под руководством начальника взрывоопасного цеха Косиновой и начальника смены Синельниковой. Суд пришел к выводу, что они не обеспечили рабочих диэлектризующей спецодеждой, нарушив правила работы на взрывоопасном объекте. Косинова и Синельникова признаны виновными по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Вину они не признали.

НЗИВ производит, в том числе, боеприпасы и взрывчатые вещества. Один из основных профилей завода - производство промышленных взрывчатых веществ. ОАО "НЗИВ" входит в состав научно-производственного концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех".